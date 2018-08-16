Веб камеры Ангарска | Web Online24

Рекомендуем к просмотру веб-камеры Ангарска, которые собраны в большом количестве на этой странице сайта web-online24.ru. Это красивый сибирский город находится в 50 километрах от областного центра — Иркутска. Ангарск расположен на берегу очень красивой реки — Ангары, которая несет свои воды из озера Байкал (в районе Листвянки). Город по праву носит неофициальное звание химической столицы региона, потому что здесь находится большое предприятие Ангарский электролизный химический комбинат, а также Ангарская нефтехимическая компания, где производят технические масла. К сожалению, из-за большого количества вредных производств, в городе все очень плохо с экологической обстановкой, Ангарск входит в ТОП 10 городов по уровню загрязнения воздуха. В городе большой популярностью пользуется хоккей, игры местного хоккейного клуба Ермак собирают полные трибуны, кстати, Вы можете увидеть домашнюю арену этого хоккейного клуба на нашей web камере Ангарска, очень интересно смотреть ее в реальном времени в дни матча, когда толпы горожан идут на игру. Если Вы когда-нибудь будете в Ангарске, то мы также рекомендуем Вам посмотреть различные памятники в городе, самые известные это памятник Петру и Февронии, а также Древо жизни на улице Горького. А сейчас усаживайтесь за своим монитором поудобнее и смотрите наши трансляции веб камер Ангарска в режиме реального времени онлайн и не забывайте про другие города, которые также в большом количестве присутствуют в нашей коллекции.

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